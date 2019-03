Een boom vol symboliek in Wanneperveen

Wie goed keek, zag dat de boom iets schuin is geplant. Met de kroon richting de ruimte achter de voetbalvelden. De Lisdodde wil niets liever dan dat op die plek de nieuwe Lisdodde, in 2017 ontstaan uit het samengaan van de christelijke Wennepe en de openbare 't Vonder, verrijst. Dat wil ook de bevolking van Wanneperveen. Maar gemeente en provincie zijn daar nog niet uit. Nieuwbouw op die plek is mogelijk schadelijk voor de aangrenzende natuur.

Nestkastjes

Juf Mirjam Heidinga, leerkracht van de groepen 6 tot en met 8, wees wethouder Trijn de Jong fijntjes op de wijze waarop de boom is geplant. Dat zegt volgens haar voldoende over de plek van de nieuwbouw, achter de voetbalvelden. De appelboom was nog een cadeautje van de leerlingen van groep 8 die afgelopen zomer de school verlieten. Die kon niet maar in een emmer blijven staan. Het cadeau was eigenlijk bestemd voor bij de nieuwe school. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de leerlingen nestkastjes zouden ophangen. Dat feest ging niet door vanwege de weersomstandigheden. En zo werd het toch een echte boomfeestdag. De nestkastjes komen, op welke wijze dan ook, later.

Teleurgesteld