Een dansje en wie weet ontstaat er iets moois

Hoeveel relaties er al zijn voortgekomen uit die single party's in Meppel is onbekend. Ze voorzien in elk geval in een behoefte. Zaterdag is er weer de maandelijkse party in feestzaal ZIZO.

Dick Meijer en Marga van Houwelingen van de Stichting Activiteiten Singles organiseren de party's in Meppel, die voortborduren op het succes van de single party's in Grolloo. Ruim een jaar is Dick Meijer nu actief in Meppel. Hij is als een vader voor zijn gasten.

Voor wie zijn de single party's bedoeld?

,,De single party is geen datingclub. Het is een laagdrempelige manier om gelijkgestemden te ontmoeten voor een drankje en een dansje. Een kans om weer eens écht uit te gaan. En wie weet ontstaat er iets moois. We richten ons in eerste instantie op de doelgroep vanaf 35 jaar, mensen die zeg maar aan de tweede fase van hun leven beginnen. Mensen die na een huwelijk de draad weer proberen op te pakken. Juist zij zijn op zoek naar lotgenoten. Maar we stellen echt geen leeftijdsgrens.”

Voor die doelgroep is er weinig te doen?

,,Kijk, jongeren redden zich wel. Voor hen is er best veel te doen. En voor ouderen, zeg de zestig plussers, is er ook voldoende. Zij gaan bijvoorbeeld naar dansavonden of stijldansavonden. Voor veertigers is het lastiger. Zij hebben moeite die stap buiten de deur te zetten. En er is weinig in het uitgaansleven dat zich op hen richt.”

Een gat in de markt?

,,We voorzien in elk geval in een behoefte. Probleem is een beetje dat singles thuis of op heel veel verschillende plekken zitten. Je moet een hele brede regio bestrijken om de zaal vol te krijgen. Singles zijn er genoeg. Alleen: hoe bereik je ze? Hier komen mensen uit de Kop van Overijssel, uit Drenthe, uit de Noordoostpolder. Onlangs hadden we mensen uit Amsterdam. En uit Deventer.”

Geen drempelvrees bij de singles?

,,Voor de meeste mensen niet. Een enkeling ondervindt een drempeltje. Die pikken we dan op en proberen hem of haar een mooi plekje te geven. Laatst durfde iemand nauwelijks naar binnen. Hij zegt: ik kom hier helemaal alleen. Ik zeg: iedereen komt hier alleen. Dan breng ik hem binnen en zorg dat hij zich thuis voelt.”

De muziek is afgestemd op de doelgroep?

,,Dj Jean-Paul Oome is een van de dj's die draait op de single party's in Meppel. Hij houdt rekening met zijn publiek. Dus draait hij disco en soul en ook wel rock en pop, ook zaterdag. Dat wordt over het algemeen best gewaardeerd.”

De eerstvolgende single party in Meppel is zaterdag 6 april. Vanaf 21.00 uur in zaal ZIZO.