Een eeuw Brassband De Woldklank: ‘Alleen tijdens de avondklokken is er geen muziek gemaakt’

Groep asielzoe­kers heeft schip in Genemuiden ingeruild voor hotel langs de N50 bij Kampen: ‘Beetje saai’

Tachtig asielzoekers die verbleven op een schip in Genemuiden, zijn begin deze week verhuisd naar Hotel Zalkerbroek langs de N50 bij Kampen. Hoewel ‘alles beter is dan in de oorlog of op straat’, is de afstand vanaf het hotel naar het centrum van Kampen (acht kilometer, red.), wel wat ver. ,,Een beetje saai’’, omschrijft de 18-jarige Amjad de omgeving in het Nederlands.