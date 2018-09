Een etmaal kippenvel in Vollenhove

Pakweg 800 wandelaars waren een etmaal in touw voor de SamenLoop voor Hoop in Vollenhove. Hun actie bracht 100.000 euro op voor kankeronderzoek.

Dit is hun gouden uur. Vlak voordat de zon achter de bomen zakt en de deur van dahlia's, een geste van gezamenlijke wagenbouwers, symbolisch sluit, lopen ze nog één laatste rondje. Met zijn allen nu. Het is een imposante stoet van vele honderden die handen vasthouden, verhalen delen, lachen, ogen droogvegen of de tranen laten komen omdat die er mogen zijn. De coverband speelt 'Ik kan het niet alleen'. Hoe waar was dat, in het afgelopen etmaal.

Snelheid telt niet

Een kleine 800 wandelaars verdeeld over 32 teams vierden het leven samen en liepen van vrijdag- op zaterdagavond rondom De Burght en het parkeerterrein van SV Veno een 24-uurs estafette voor het goede doel: KWF Kankerbestrijding. Aanjager Frederik Metselaar kreeg massaal buren, vrienden, families, ondernemers, sporters, hulpverleners op de been. Oud maar opvallend veel jong, gezond, soms ziek of herstellend. In een bonte parade waar niet de snelheid van de tred telt, niet de hoeveelheid rondjes, noch de lengte van het parcours. Het is de kwaliteit van het moment, van samen die vuist ballen tegen kanker.

,,Ieder heeft hier zijn eigen verhaal'', zegt Jurrie Zandbergen (66) uit Vollenhove. Hij is samen met zijn Mieke (64) in het paarse pluche geploft, na een afmattende maar hartverwarmende sponsorloop. Met achttien lopers zijn ze, team De Zandclub. Vijf zussen en twee broers van Jurrie, kinderen, kleinkinderen. Wie niet loopt doet wat-ie kan, bakt knieperties in eigen kraam ('er is zes kilo beslag doorgegaan') of verkoopt Wilhelmina pepermunt in een Venoos jasje: 'Zeker tweehonderd pakjes voor het goede doel.' Hij steekt twee duimen hoog: 'Een tien met een griffel voor de organisatie.'

nichtje

Hun nichtje had het aangezwengeld, om mee te doen aan de SamenLoop. ,,Haar dochtertje heeft kanker. Jurrie heeft een broer verloren aan de ziekte en mijn nicht heeft borstkanker gehad, maar is gelukkig hersteld'', vertelt Mieke. ,,Iedereen krijgt er mee te maken in z'n omgeving.''

Af en toe raken ze beiden opnieuw overmand door emoties, terugdenkend aan al die kippenvelmomenten van de voorbije dag en nacht. De muziek, het theater en bovenal de ontboezemingen, hartverscheurende verhalen soms. Van Lisanne Spaander bijvoorbeeld, de 16-jarige vocalist die haar Strijdlied zong maar ook vertelde dat de kanker helaas was teruggekeerd. ,,Nou, daar word je koud van hoor.''