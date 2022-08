Een nieuwe dumping is het niet, maar wéér ligt er rommel op deze oprit bij Steenwijk

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt deze donderdag dat er in ieder geval geen sprake is van een nieuwe dumping. ,,Het afval is vorige week aan de kant geschoven, zodat de rijbaan veilig en vrij was. Het asbest is al door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald. Het overige afval wordt via een aannemer in de loop van volgende week opgeruimd.’’ Zij heeft het wel over schoonmaakwerkzaamheden deze donderdag door de gemeente.