Een potje voetbal op zaterdagmorgen maakt de voorzitter van Staphorst weer gelukkig

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder positieve tests in Veluwse gemeenten, uitschie­ters voor Lelystad en Staphorst

18 september Het aantal positieve coronatests in De Stentor-regio laat een dalende lijn zien. In Nunspeet, Putten en vooral Oldebroek liep het aantal besmettingen fiks terug. In Lelystad werden juist meer mensen positief getest.