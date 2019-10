Een speculaaskoek tegen de eenzaamheid in Staphorst

Steenwij­ker­land wacht op glasvezel, vrijdag duidelijk­heid

14:01 Erop of eronder, maar het blijft nog tot zeker vrijdag onduidelijk of en hoeveel kernen van de gemeente Steenwijkerland straks aansluiting krijgen op glasvezel. De uiterste inschrijfdatum voor de twaalf deelgebieden verliep maandag, maar initiatiefnemer Glasvezel Buitenaf is nog druk aan het tellen van de aanmeldingen. ,,Alle cijfers worden bekeken en op het moment op directieniveau besproken.”