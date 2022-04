Eén straat in Wanneperveen is ineens een stuk rijker: Postcode Loterij komt met flinke smak geld

Willy nog steeds in shock na bizar ongeval in Willems­oord: ‘Onze Asterix- en Obelix­steen heeft mij gered’

Rustig zat Willy Gras zaterdag op de bank in Willemsoord toen zij een oorverdovende klap hoorde. Het glas en puin vlogen door haar woonkamer. Al snel had ze door wat er aan de hand was: een auto was vanaf de Steenwijkerweg met grote snelheid tegen de gevel van hun koloniale woning aangereden.

