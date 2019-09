Eerbetoon voor verzetsstrijder Harmen Visser in het theater

‘OME WILLEM’

Opperwachtmeester Harmen Visser werd in 1943 overgeplaatst van Urk naar Vollenhove. Hij was in het verzet actief onder de naam ‘Ome Willem’. Belast met de bewaking van het Distributiekantoor in Sint Jansklooster was hij voor de LO (Landelijke Organisatie, naam van het georganiseerde verzet) van grote waarde. Hij regelde papieren en verzorging van onderduikers uit de polder en was behulpzaam bij droppings. Op 14 december 1944 werd Visser opgepakt door de SD (Sicherheitsdienst) maar een maand later ontsnapte hij uit de kazerne in Steenwijk en sloot weer aan bij het verzet. Hij kreeg het commando van de Binnenlandse Strijdkrachten afdeling Vollenhove (Vollenhove, Giethoorn, Blokzijl, Wanneperveen, Kuinre en Blankenham). Een dag na de bevrijding van Vollenhove sneuvelde Harmen Visser op 16 april 1945 op de dijk tussen Slijkenburg en bij Schoterzijl in de gevecht tussen zich nog verwerende SS’ers en Canadese troepen. Op die plek staat in de berm een monument. Harmen Visser werd eerst begraven in Vollenhove en later herbegraven op het kerkhof van Oudemirdum. ‘Onbevreesd, dapper, moedig, koelbloedig, in momenten van strijd en gevaar’, zo werd hij gekenschetst door predikant en verzetsmakker (‘Karel’) Honnef.