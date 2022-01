Eerste beelden vrijgegeven van documentaire over baggervondsten in binnenhaven Genemuiden

Nieuwe slogan en open dag Agnieten College

‘Een bron van inspiratie’. Dat is de nieuwe slogan van scholengemeenschap Agnieten College in Zwartsluis. Het beloofde afgelopen jaar groot feest te worden: 2021 markeerde namelijk honderd jaar onderwijs in Zwartsluis en het Agnieten College wilde niet zomaar aan dit jubileum voorbijgaan. Corona gooide roet in het eten. De nieuwe slogan en een open dag op 27 januari bleven en blijven nog wel over.

13 januari