Eerste Beursplein Zwartewaterland verplaatst naar november

Zieke populieren bij veerpont Genemuiden zijn niet te redden

13:47 De twee populieren bij de veerpont in Genemuiden zijn niet te redden. ,,Hoe jammer het ook is, want het zijn beeldbepalende bomen”, zegt wethouder Maarten Slingerland van de gemeente Zwartewaterland. ,,Als de noodzaak er niet was, zouden we de zaag er niet in zetten.”