Eerste coronabesmetting in de gemeente Staphorst, burgemeester: ‘We leven mee met deze persoon’

Villa koffie­stroop­fa­bri­kant Buisman rijksmonu­ment: ‘Je valt van ene in andere verbazing’

11 maart Villa ’t Lageland in Zwartsluis is aangewezen als rijksmonument. Het pand is in 1938 gebouwd in opdracht van H. Buisman, directeur van de befaamde koffiestroopfabriek. Het is na de nummers 9, 21 en 39 het vierde pand aan het Groot Lageland dat de rijksmonumentale status krijgt.