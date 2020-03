Eerste coronabesmetting in Meppel

Dit bedrijf uit Staphorst maakt zeker 50.000 mondkapjes per week (en wil er niets aan verdienen)

Het bedrijf PlasmaMade uit Staphorst wendt zijn fabriekscapaciteit in China aan om duizenden mondkapjes te maken voor de Nederlandse zorgsector. Het gaat om 50.000 exemplaren per week en waarschijnlijk nog veel meer. Eigenaar Martin van der Sluis hoopt de eerste zending dinsdag of woensdag binnen te krijgen. De overheid is positief en staat garant dat de kapjes ook de grens over kunnen.