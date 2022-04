Eerste les groene energie in De Veldschuur in Rouveen

‘Dat schiet lekker op zo’: Sportvere­ni­gin­gen in Zwartewa­ter­land gratis naar theater­voor­stel­ling

Sportverenigingen in de gemeente Zwartewaterland kunnen gratis kaarten bestellen voor de humoristische theatervoorstelling Dat schiet lekker op zo!. Daarmee wil de gemeente inzetten op ‘een positief sportklimaat’. De voorstelling is op woensdag 20 april van 19.30 tot 20.45 uur in d’Overtoom in Genemuiden.

8 april