Eerste Overijssels kievitsei gevonden in Genemuiden

video Wie helpt Weldeyohan­nes op weg naar zijn droombaan als scheikunde­le­raar?

18:00 Wie helpt mij op weg naar een baan? Dat is de vraag van de in Giethoorn wonende 37-jarige Weldeyohannes Bizen. De scheikundelaraar is gevlucht voor het geweld in Eritrea, verblijft sinds drie-en-een-half jaar in Nederland, is in het bezit van een verblijfstatus en wil dolgraag aan het werk.