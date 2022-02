Eerste Rage Room Noord-Nederland geopend in Meppel: ‘Goedkoper dan naar een therapeut gaan’

Ze moeten even op gang komen, maar als het jonge stel eenmaal op dreef is, blijft er weinig heel in het klaslokaal dat volgens het thema crazy redneck is ingericht. Ze komen ‘helemaal’ uit Delfzijl speciaal hiervoor naar Meppel (‘twee uur in de trein’). ,,Ik vond het supergaaf. Jazeker kwam er frustratie uit. Waarover? Dat houd ik liever voor me, maar ik heb wat tegenslagen gehad”, zegt de 22-jarige Amanda van Weerden. ,,En ik dacht aan mijn vriendje”, grapt ze richting de Vlaamse Senne Roelands. Ook corona speelt een rol, een onmiskenbare bron van opgekropte frustratie die er uit moet. ,,Ik heb wel vaker het gevoel dat ik iets stuk wil slaan en hier kan het. Het lucht echt op.”