Eeuwenoud café De Moespot in Vollenhove krijgt nieuwe eigenaren, maar wat gaat ermee gebeuren?

Steeds meer meldingen van Japanse duizend­knoop: in Overijssel nu al bijna net zoveel als in heel 2021

Het aantal meldingen van de Japanse duizendknoop is in de afgelopen jaren flink toegenomen, blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van Waarneming.nl. De snelle groei en makkelijke verspreiding van de invasieve exoot vormen een groot probleem in Nederland. In Overijssel werden in de de eerste vijf maanden van dit jaar bijna evenveel meldingen gedaan als in heel 2021 bij elkaar.

7 juni