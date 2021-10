Eeuwenoude havezate De Oldenhof moet worden behoed voor instorting: ‘Doen we niets, dan gaan de stenen kapot’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Geen spoor van de bestuurder na een eenzijdig ongeluk: slinks trucje of paniekreac­tie?

9 oktober Een auto in de prak en geen enkel spoor van de bestuurder: afgelopen week stuitten de hulpdiensten in Zwolle op deze vreemde situatie. Het is niet voor het eerst in deze regio dat dit gebeurt. De afgelopen maanden werden vaker beschadigde, lege auto’s aangetroffen na een eenzijdig ongeluk. Wat zit hier achter?