Eeuwenoude voorwerpen terug in Hasselt

De gemeente Zwartewaterland heeft een aantal oude voorwerpen teruggekregen uit het depot van het opgeheven Stedelijk Museum Zwolle. De toenmalige gemeente Hasselt had die meer dan een eeuw geleden in bruikleen gegeven aan het museum.

Tot de in Hasselt teruggekeerde voorwerpen behoren drie morgensterren en strijdknotsen met scherpe metalen punten. Die werden in de late middeleeuwen gebruikt bij de stadsverdediging. ook terug zijn handboeien en een voetboei, waarmee overtreders van de wet vroeger in het gareel werden gehouden. Nog een bijzondere vondst zijn drie gietmallen voor armenpenningen, met het stadswapen van Hasselt erop. Deze loden penningen werden ooit uitgedeeld aan de arme inwoners van de stad. Ze konden hiermee brood of andere levensmiddelen kopen.

Aan het einde van de negentiende gaf de gemeente Hasselt deze voorwerpen in bruikleen aan het Geschiedkundig Overijsselsch Museum, de voorloper van het Provinciale Museum Zwolle (POM) en het Stedelijk Museum Zwolle. Toen in 2017 de sluiting van het Stedelijk Museum bekend werd gemaakt, ging de collectie over naar het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Het HCO kreeg de taak om de enorme collectie terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Bij deze voorwerpen is dat sinds de gemeentelijke herindeling waarbij Hasselt was betrokken, de gemeente Zwartewaterland.

Lastig zoeken

Omdat de voorwerpen uit Hasselt zo lang geleden in bruikleen zijn gegeven, hebben ze geen inventarisnummer en zijn ze niet gefotografeerd. De depotmedewerkers van het HCO moesten het vaak doen met een beknopte omschrijving. Dat maakte het zoeken naar de eigenaren er niet gemakkelijker op.

Maar uiteindelijk zijn druppelsgewijs diverse oude spullen teruggegaan naar Hasselt. Wethouder Gerrit Knol is er blij mee: ,,Vorig jaar kregen we al een zilveren bierkroes uit 1670 en een schaaltje met het stadswapen van Hasselt terug. Nu dus nog meer voorwerpen die de geschiedenis van Hasselt in beeld brengen. Het is bijzonder dat we deze voorwerpen na al die jaren weer kunnen toevoegen aan onze historische collectie.’’

De teruggeven voorwerpen worden eerst in het gemeentelijk depot bewaard. Het is de bedoeling om uiteindelijk de mooiste en interessantste voorwerpen op te nemen in een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Hasselt in het Oude Stadhuis.