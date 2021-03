Eeuwling Heutink Bouw hofleveracier: kroning door de koning

Opnieuw gedoe rondom loswal in Giethoorn: gemeente en provincie zijn het niet eens

17 maart Opnieuw is er gedoe rondom het laden en lossen bij de Loswal aan de Kerkweg in Giethoorn. De provincie vindt dat de gemeente niet de juiste vergunningen heeft om het laden en lossen toe te staan en dreigt met een dwangsom. De gemeente Steenwijkerland is het daar niet mee eens.