Eigenaar De Harmonie Giethoorn wil verzoenend gesprek in conflict

Een mediator moet de relatie tussen de familie Beenen van De Harmonie in Giethoorn en de buurtbewoners zien te verbeteren. Nu staan ze lijnrecht tegenover elkaar over het uitbreidingsplan van het hotel-restaurant, dat deze week door de gemeenteraad van Steenwijkerland werd goedgekeurd.

Maar de indieners van 89 bezwaarschriften kondigden gelijk aan naar de Raad van State te zullen stappen. ,,Daarom hangt de vlag hier echt niet uit”, zegt Kathinka Beenen. ,,Het raadsbesluit is een eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. We moeten nog even afwachten en juichen pas als er echt zekerheid is over de uitbreiding.”

Gesprek

Kathinka Beenen geeft aan dat zij en haar man Jan graag met de bezwaarmakende omwonenden in gesprek willen. ,,Dat hebben we al vaker geprobeerd, er is een informatieavond over de uitbreiding gehouden, maar ze willen niet." Daarom is toevlucht gezocht tot het inschakelen van een mediator, die namens hen de buurt in gaat voor een verzoenend gesprek.

De familie Beenen heeft op dit moment in ieder geval niet de illusie dat de bezwaren worden ingetrokken. Dat is ook niet het doel van een gesprek. Het is volgens Kathinka Beenen meer bedoeld om begrip voor elkaars standpunten te creëren omdat met een ruzieachtige sfeer in de buurt niemand is gediend. Na de vraag of er met hen is te praten over een aanpassing van het bouwplan valt een lange stilte, gevolgd door: ,,Daar kan ik nu niets over zeggen."

Uitbreiding

Jan en Kathinka Beenen zitten sinds 1997 op De Harmonie. In 2010 zijn ze begonnen met het maken van uitbreidingsplannen. Ze willen een volledig nieuw pand realiseren dat met een corridor verbonden wordt met het bestaande hotel. Daarmee moet het aantal kamers van 17 naar 44 gaan. En daar is volgens Beenen ruimte voor in het dorp. ,,Vrijwel dagelijks moet ik mensen wegsturen omdat we geen plek hebben.” Ook is het de bedoeling dat het parkeerterrein wordt heringericht en uitgebreid.