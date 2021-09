Eigenaar Kerst W. uit Wanneperveen opgepakt voor brandstichting in hotel De Blauwe Hand

De man is dinsdag in Meppel aangehouden en zit nog vast. Uitgerekend vandaag, op zijn 63e verjaardag, oordeelt het Gerechtshof of W. voor een andere zaak nog de cel in moet. Hij probeerde zes jaar geleden een valse Van Gogh te verkopen als echt en had de echtheidsdocumenten vervalst. W. werd hier eerder voor veroordeeld, maar ging in hoger beroep.