Eigenaren recreatiecentrum Gele Lis in Ossenzijl vrezen voortbestaan door komst European Wetland Center

Miljoenen steun ligt klaar voor toerisme in Steenwij­ker­land

16 oktober Glimmend van trots liet de gemeente Steenwijkerland deze week weten dat Regio Zwolle in totaal 3,75 miljoen klaar legt voor twee projecten op het gebied van toerisme. De provincie Overijssel heeft 4 miljoen euro toegezegd en hetzelfde bedrag is door de gemeente opzij gezet. Steenwijkerland investeert al dat geld voor een flinke oppepper van het NS-station in Steenwijk en in Ossenzijl komt een European Wetland Center .