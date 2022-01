Eigenaresse cadeauwinkel Genemuiden gooit deuren open: ‘Trok het niet meer en doe niemand kwaad’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Driekwart Oost-Nederland kleurt donkerrood, wel minder patiënten in ziekenhuis

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de afgelopen 24 uur gemeld is, ligt flink hoger dan gisteren. In het afgelopen etmaal zijn er in Oost-Nederland 2429 personen positief bevonden op het coronavirus. Het forse aantal nieuwe besmettingen is ook duidelijk zichtbaar op de coronakaart. Bijna driekwart van Oost-Nederland komt vandaag uit boven de 100 positieve coronatests per 100.000 inwoners.

9 januari