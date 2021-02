Eigenwijze schaatser vanochtend (!) ernstig onderkoeld van smeltend ijs gehaald bij Blokzijl

VIDEO Drukte in Kop van Overijssel, zelfs schaatsers uit Limburg: ‘Er is hier plaats zat’

14 februari De oproep van burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland aan buitenstaanders om weg te blijven van het ijs in de gemeente, heeft op veel plaatsen niet veel geholpen. Van heinde en verre stonden zaterdag schaatsers op het ijs. Zelfs uit Limburg zijn er mensen naar de Kop van Overijssel gekomen om te schaatsen. De gemeente grijpt in de middag pas in. ,,Er is hier toch plaats zat.”