Eind aan soap in- en uitrit Breman Hasselt in zicht

In de loop van het jaar komt een eind aan de soap die de in- en uitrit van het bedrijf Breman in Hasselt is geworden. Achter de schermen is de afgelopen maanden door provincie, gemeente, bedrijven en inwoners van Hasselt gewerkt aan een oplossing voor dit probleem en andere verkeersknelpunten. De fietser is de grote winnaar, zo stelt Jan Bruinenberg van het Hasselter burgercomité tevreden vast.