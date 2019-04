Eind dit jaar schop de grond in voor afgestoft bungalowplan Blokzijl

videoAan de rand van Blokzijl verrijst de komende jaren vakantiepark Hollandse Wieden. Wat nu nog ruim zes hectare grasland is, verandert in een park met 65 bungalows, water en wegen. Het is een ruim tien jaar oud plan dat, in afgestofte vorm, nu alsnog wordt gerealiseerd door de broers Jan en Gerard Veeneman van de in Apeldoorn gevestigde bouwonderneming Veeneman.

Het bungalowpark wordt gebouwd naast camping Tussen de Diepen, waar ze sinds 2001 eigenaar van zijn en waar de broers vroeger met hun ouders op vakantie gingen. ,,Gerard leerde er zijn vrouw Monique kennen. Hij is in Blokzijl gaan wonen en doet de campingzaken, ik in Apeldoorn het bouwbedrijf’’, zegt Jan Veenman. De camping is sinds de overname gemoderniseerd, er zijn zorgbungalows en accommodatie voor bed & breakfast bijgekomen en tien jaar geleden werd een plan voor de bouw van een bungalowpark gemaakt.

Crisis

,,Het idee was om er, samen met een ontwikkelaar, ruim tachtig luxueuze vakantiewoningen neer te zetten, bestemd voor het hogere segment. Bungalows van twee tot ruim drie ton, voorzien van alle gemakken. Na het nodige overleg met de gemeente Steenwijkerland was in 2008 zo’n beetje alles rond. Maar toen kwam de crisis. We durfden niet verder te gaan en ons plan is in de la verdwenen’’, kijkt Veeneman terug. Nu de betere tijden zijn aangebroken, pakken de broers Veeneman de realisatie alsnog op. ,,Maar wel in afgeslankte vorm.’’

Concreet betekent dit: geen 81 bungalows maar 65 en in prijs een flink stuk goedkoper. ,,Binnenkort worden de definitieve prijzen vastgesteld, maar die zullen, afhankelijk van het type, ergens tussen de 150.000 en 250.000 euro bedragen.’’ Hollandse Wieden krijgt drie typen bungalows, variërend van 70 tot 100 vierkante meter, met twee of drie slaapkamers en komen bijna allemaal te staan aan de nieuw te graven waterpartijen, die een open verbinding hebben naar het Noorderdiep.

Duurzaam

De vakantiehuizen worden gasloos gebouwd en voorzien van zonnepanelen. ,,Dit duurzame past in deze omgeving. Het park grenst aan Natura2000-gebied’’, zegt Veeneman. ,,Vandaar ook het vele nieuwe water en een groene zone als een soort van natuurlijke overgang naar de weilanden en het natuurgebied.’’

Veeneman denkt dat nog dit jaar de schop de grond in gaat voor de aanleg van de infrastructuur en de bouw van de eerste woningen. ,,Er zijn 14, 15 opties op een kavel. Als er tien zijn verkocht gaan we beginnen met bouwen. Ik heb niet de illusie dat we alles binnen een jaar verkopen, maar verwacht er een jaar of drie over te doen.’’

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Blokzijl reageert Steven de Jonge verheugd. ,,De komst van het bungalowpark is een mooie ontwikkeling. Het zorgt voor reuring en dat is goed voor ons stadje. Zeker als de eigenaren of huurders hun inkopen doen bij onze winkels.’’ Het betekent ook meer verkeer door de smalle straten. De Jonge haalt daarom snel een stokpaardje van stal. ,,Reden te meer om een ontsluitingsweg aan te leggen.’’

Volledig scherm Zo moet bungalowpark Hollandse Wieden er uit komen te zien. Rechts het Noorderdiep. © Impress3d