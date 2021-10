Einde aan ruimtegebrek huisarts Rouveen: raad positief over bouwplan nieuwe praktijk

De 47-jarige uit Iran afkomstige huisarts wil zijn nieuwe praktijk bouwen op de hoek van de Goudenregenstraat en de Oude Rijksweg, op de plek waar nu nog het leegstaande bibliotheekgebouw staat. Het kan Pezeshki Nia niet snel genoeg gaan en zegt dat zijn geduld wel heel erg op de proef is gesteld. Want de praktijk met nu ruim 3.500 patiënten is sinds zijn komst naar Rouveen, in 2015, sterk gegroeid met aanzienlijk meer medewerkers. In het huidige gebouw aan de Korte Kerkweg is een nijpend gebrek aan ruimte ontstaan.