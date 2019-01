Einde bordenchaos bij Hasselt is in zicht

,,Ik was blij verrast toen ik zag dat ze aan het werk waren’’, reageert wethouder Albert Coster van de gemeente Zwartewaterland. Hij werd vorige week nog bestookt met kritische vragen van raadslid Rudi van Zandwijk over de bordenchaos en niet werkende lantaarnpalen. ,,De planning was dat ze midden februari zouden beginnen, maar kennelijk kan het toch wat sneller’’, aldus Coster. Hij geeft wel aan dat de gemeente er geen invloed op heeft omdat de N331 een provinciale weg is. Een woordvoerder van de provincie zegt dat in overleg met Enexis wordt gewerkt aan een oplossing van de storing in de verlichting.