Einde dreigt voor Staphorstdagen na gedoe over subsidie

Poliopa­tiënt uit Staphorst schrikt van beleid: ‘Zie mij, ik ben nooit ingeënt en zit in een rolstoel’

23 november Geen verplichte inenting, besloot het kabinet tot schrik van Joan van Lookeren (Hattem) en Roelofje Mussche (Den Haag). Hij behandelde in 1971 als arts poliopatiënten in Staphorst. Zij kreeg daar als kind polio. ,,Zo’n uitbraak is nu ook reëel. Willen we opnieuw een dodelijke les?’’