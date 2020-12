Einde Hasselter familiebedrijf Van der Horst, chauffeurs na overname aan de slag bij Fries transportbedrijf

Bedreiging in Steenwijk om Fa­cebook-reactie en vergisex­plo­sie in Hoogeveen: cel en tbs dreigt

3 december Tegen een 33-jarige man uit Assen is een celstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De man wordt door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor een bedreiging met vuurwapen in Steenwijk en een vergisexplosie in Hoogeveen.