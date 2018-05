Eindelijk! De Kop van Overijssel krijgt glasvezel

Zwartsluis in shock na plotseling overlijden Driek de Goede (68): 'Het wordt stil zonder hem'

14:02 Driek de Goede, een van de meest markante inwoners van Zwartsluis, is zaterdagnacht op 68-jarige leeftijd plotseling overleden. 's Middags werd hij als afscheid nemende hoofdsponsor van DESZ nog in het zonnetje gezet, de ochtend erop is het dorp in shock. ,,Het wordt stil zonder Driek."