Eindelijk! De laatste crosswedstrijd op tijdelijk circuit in Staphorst en dan snel verhuizen naar ’t Wiede Gat

VIDEO Horecaba­zen in Oost-Nederland fel tegen coronapas: ‘Hier wil ik niet aan meewerken’

14 september Horecaondernemers in Oost-Nederland zitten niet te wachten op de coronatoegangspas. Deze pas, die waarschijnlijk per 25 september verplicht wordt, moet het toegangsbewijs worden voor onder meer een hapje of drankje in de horeca. Ondernemer Hendrik Karabagias uit Zwolle: ,,Ik hoop het kabinet nog op andere gedachten te kunnen brengen, dit wordt wel heel heftig.”