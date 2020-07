Eindelijk is het zwembad in Blokzijl open: ‘Dit is ook in het belang van de veiligheid van kinderen’

Diefstal­len bij haven de Piepert­kolk in Zwartsluis: ‘Goede verlich­ting zou al heel veel helpen’

10:01 Diefstal van een boot en een buitenboordmotor en diverse vernielingen. Dat is wat er de laatste tijd heeft plaatsgevonden in de haven van de Piepertkolk in Zwartsluis. De CDA-fractie maakt zich zorgen en adviseert de gemeente Zwartewaterland te investeren in verlichting en camera’s.