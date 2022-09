Eindelijk schop de grond in voor nieuwe woonwijk IJhorst

Brandweer massaal naar hevige brand in houten huis in Baars: gezin dakloos

De bewoners van een woning in het dorpje Baars in Steenwijk zijn voorlopig dakloos vanwege een brand. Omdat het om een houten huis ging, rukte de brandweer met veel toeters en bellen uit. Toch is de schade groot.

2 september