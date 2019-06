Elly (62) uit Steenwijk was de Lieke Martens van de jaren 70: ‘Ik ben gewoon te laat geboren’

Met het Nederlands Elftal als een serieuze kandidaat voor de wereldtitel is de Oranjekoorts in ons land flink toegenomen. Ook bij Elly Tiapasanea-Manuputty begint het zo langzamerhand te kriebelen. Niet zo gek, want de nu 62-jarige Steenwijkse is ex-international. In 1978, toen vrouwenvoetbal nog damesvoetbal was en de vooroordelen niet van de lucht waren, speelde ze vier interlands, waarin ze twee keer scoorde. Ruim veertig jaar na dato komen de plakboeken op tafel en haalt ze herinneringen op.

,,Ik was geen meisje dat speelde met poppen. Als iemand mij nodig had konden ze het beste naar het voetbalveldje in de Jan van Riebeeckstraat gaan. Daar was ik meestal te vinden, voetballen met de jongens uit de wijk. Toen ik een jaar of vijftien was mocht ik lid worden van Steenwijker Boys. Er waren in die tijd best veel voordelen over damesvoetbal, maar het was voor mijn ouders geen probleem dat ik ging voetballen. Vijftien was toen heel normaal om pas te beginnen.’’

,,Nu gaan jonge meiden veel eerder voetballen en kunnen ze zich beter ontwikkelen. Ik viel al snel op en in het jaar dat we met de ‘Boys’ kampioen werden scoorde ik 51 keer. Dat viel op bij De Blesse, een club die op een veel hoger niveau speelde. De overstap ging niet gemakkelijk, want Steenwijker Boys was niet blij met mijn vertrek en deed nogal moeilijk.’’

Interlands

,,Bij De Blesse werd ik geselecteerd voor het Friese afdelingsteam en zo kwam ik in beeld bij het Nederlands Elftal. In mei kreeg ik een brief dat ik was geselecteerd. In mei 1978 gingen we voor twee wedstrijden naar Italië. Ik had nog nooit gevlogen en was doodsbang. Van de KNVB-arts kreeg ik een pilletje. Van de vliegreis heb ik niets meekregen…’’

,,De wedstrijd in Rome heb ik niet meegedaan, die in Napels wel. Dat was mijn debuut. We verloren dat duel met 1-0 en het was een keiharde wedstrijd met acht gele kaarten en een rode. Best heftig als je er voor het eerst bij bent. Later dat jaar speelden we nog een uitwedstrijd tegen Zwitserland, waarin ik het winnende doelpunt maakte, en thuis tegen Engeland en Denemarken. Na die laatste wedstrijd tegen Denemarken heb ik nooit meer een uitnodiging gehad. Ik heb altijd met uiterste best gedaan, maar zonder verdere uitleg werd ik niet meer geselecteerd door de bondscoach.’’

Veranderde tijden

,,Er kwamen toen ook best al veel mensen kijken bij de wedstrijden van het Nederlands Elftal. Je kunt op de krantenfoto’s wel zien hoe druk het was. Al werd er gespeeld op velden bij amateurclubs en niet in de grote voetbalstadions zoals nu. Dan is er heel wat veranderd. Wedstrijden komen nu live op televisie. Toen was je blij met een stukje in de krant. En de voorbereiding was anders. We trainden wel een paar keer in Zeist, maar dat was het ook. Mijn dochter zei laatst: ‘mam, je bent veel te vroeg geboren’. Misschien heeft ze wel gelijk . Wie weet had ik, net als Lieke Martens, ook gespeeld bij Barcelona. Dan had ik ook vast meer gekregen dan de honderd gulden per interland van de KNVB, hahahaha.’’

Herinneringen

,,Van die vier wedstrijd weet ik niet zo veel meer, ook niet hoe ik heb gescoord. Het zullen wel harde schoten zijn geweest. Ik was tweebenig en kon goed schieten. Bij de verhuizing naar mijn huidige woning, twintig jaar geleden, is een doos met plakboeken naar zolder gegaan. Voor dit interview heb ik ze opgezocht. Zelfs mijn dochter had ze nog nooit gezien. Heel bijzonder, nu zitten we al een paar avonden te bladeren.’’

,,Je kunt op de foto’s wel zien dat er ook tijd was om wat van Rome te zien. Ach, dit is de medaille die ik in Italië kreeg. Met oud-teamgenoten van ONB Drachten heb ik nog wel contact. Een keer per jaar gaan we samen uit eten. Daar is Sjoukje Leistra ook bij, destijds de keepster van Oranje. Met andere ex-internationals heb ik geen contact meer. Van de KNVB krijg ik ook geen uitnodiging of zo om eens een wedstrijd van Oranje bij te wonen. Dat schijnt bij de mannen anders te zijn…’’

Het WK

,,Er is in veertig jaar heel wat veranderd. In mijn tijd stelde Oranje niet zoveel voor. Nu is Nederland Europees kampioen en als ik de verhalen mag geloven behoren we nu tot de kanshebbers. Het zou mooi zijn als we ver komen. De eerste wedstrijd heb ik niet gezien omdat ik bij de herdenking van de treinkaping bij De Punt was. Als Molukse ben ik daar erg bij betrokken. Maar het WK leeft, kijk maar eens naar de media-aandacht. Bij mij begint het nu toch ook wel te kriebelen.’’

