Elly (62) uit Steenwijk was de Lieke Martens van de jaren 70: ‘Ik ben gewoon te vroeg geboren’

,,Ik was geen meisje dat speelde met poppen. Als iemand mij nodig had konden ze het beste naar het voetbalveldje in de Jan van Riebeeckstraat gaan. Daar was ik meestal te vinden, voetballen met de jongens uit de wijk. Toen ik een jaar of vijftien was mocht ik lid worden van Steenwijker Boys. Er waren in die tijd best veel voordelen over damesvoetbal, maar het was voor mijn ouders geen probleem dat ik ging voetballen. Vijftien was toen heel normaal om pas te beginnen.’’