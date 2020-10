Emma (20) begint eigen barbierszaak in Zwartsluis: ‘Ideale tijd voor mij om sprong te wagen’

Dri­ve-through voor een griepprik in Meppel: stoppen, prikken en door

29 oktober Bij huisartsenpraktijk Spectrum in Meppel hopen ze genoeg vaccinaties te hebben. ,,Normaal prikken we zo’n 1800 mensen en we hebben al 1000 extra spuiten besteld’’, zegt dokter Feij van de huisartsenpraktijk als de drive-thru vol in actie is.