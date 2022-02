Emma en Bloem uit Zwartewaterland naar regionale ronde Nationale Voorleeswedstrijd

Blankenham barst van de plannen en wil profiteren van het toerisme

Het is goed toeven in Blankenham. Daar is Rienk Dijkstra wel achter, nu hij elf jaar woont in het dijkdorp met 300 inwoners, bijna twintig verenigingen en mensen die niet te beroerd zijn om de handen uit de mouwen te steken als daarom wordt gevraagd. Als nieuwe voorzitter van de Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang zet hij zich er voor in dat het allemaal nog mooier gaat worden.

