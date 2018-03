Eigenaar Sligro heeft de Emté-formule verkocht aan de supermarktbedrijven Jumbo en COOP. Die hebben een verdeling gemaakt naar welke formule de 130 over te nemen supermarkten worden omgebouwd. Voor de franchise-onderneming in Hasselt is gekozen voor Jumbo. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die zich hierover naar verwachting zich in de loop van het jaar uitspreekt. In verband hiermee, en de lopende adviesaanvraag bij de OR van Sligro, is de ombouw naar de toekomstige winkelformules nog onder voorbehoud.