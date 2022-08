En wéér lag er rommel op deze oprit bij Steenwijk, maar na vijf weken is eindelijk alles weg

De oprit op de grens van de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld, was de laatste week al vaker afgesloten. Sinds de start van de boerenprotesten zijn de hulpdiensten er al meerdere keren in actie gekomen. Zo moest de brandweer de rommel op de weg komen blussen.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt deze donderdag dat er in ieder geval geen sprake is van een nieuwe dumping. ,,Het afval is vorige week aan de kant geschoven, zodat de rijbaan veilig en vrij was. Het asbest is al door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald. Het overige afval wordt via een aannemer in de loop van volgende week opgeruimd”, was vanmiddag de reactie. Zij heeft het wel over schoonmaakwerkzaamheden deze donderdag door de gemeente.

Schoonmaken?

Maar de rommel bleef maar op of langs de weg liggen en is door onbekenden vandaag weer op de rijbaan is geschoven. Daardoor was de toerit richting Heerenveen en Leeuwarden weer niet bereikbaar. Zowel de gemeente Steenwijkerland en Westerveld geven aan momenteel er niet met schoonmaken bezig te zijn. Wel hebben beide gemeenten hulp aangeboden bij Rijkswaterstaat bij het opruimen. De politie heeft ook geen info over het incident van vandaag.

Aan de zijde van Steenwijkerland is dinsdagmiddag het hooi en afval al verwijderd. Josine van der Brugge van de gemeente Westerveld liet eerder deze week weten: ,,Wanneer Rijkswaterstaat niet in de gelegenheid is de hooibalen op korte termijn te verwijderen, zorgen wij als gemeente ervoor dat de hooibalen weggehaald worden. De gemeente Westerveld keurt deze manier van protest af omdat het de veiligheid in gevaar brengt en wij willen dat een ieder, inwoner of bezoeker, de gemeente op een veilige en goede manier kan bereiken.’’

Maar aan het begin van de avond was alle rommel opeens toch weggehaald. Niet langs de weg geschoven waar het weer in brand gestoken zou kunnen worden, maar helemaal weggehaald. Wie dat gedaan heeft bleef vanavond onbekend: woordvoerders van Rijkswaterstaat, Westerveld en Steenwijkerland waren niet bereikbaar om eventueel voor opheldering te zorgen.

