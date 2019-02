Energienota Zwartewaterruiters gaat naar nul euro

Omdat de zonnepanelen meer energie leveren dan de accommodatie verbruikt, wordt het overschot verkocht als groene stroom en kan de penningmeester na een zonnig en gunstig verlopen jaar zelfs de nodige euro’s bijschrijven op de bankrekening. ,,We dachten al een paar jaar na over zonnepanelen op ons dak want energie is in de huidige maatschappij natuurlijk een dingetje en we verbruiken nogal wat, vooral tijdens meerdaagse wedstrijden’’, aldus Roeland. ,,Maar het is wel een hele investering.’’

Concours

,,Het concours is in trek’’, zegt De Boer, ,,met in het eerste weekeinde 360 starts en bij de ponyruiters al 120 en dat zal nog wel wat meer worden.’’ De interesse wordt aangewakkerd door het bovengemiddelde prijzengeld in de verschillende finalerubrieken en de ruime accommodatie. Het in 1994 in gebruik genomen Hippisch Centrum aan de Kamperdijk beschikt over drie rijhallen, waarvan de grootste – na een uitbreiding - de riante afmeting van 25 bij 65 meter heeft. ,,Bovendien ligt er een hele goede bodem in. Dat vinden ruiters belangrijk’’, weet Marieke de Boer, die tijdens het evenement actief is als omroeper. Het is één van de vele vrijwilligerstaken, waarvoor een beroep gedaan kan doen op tientallen personen. ,,Het is een geoliede machine, iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht.’’