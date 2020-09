Energierekening gaat omlaag na verduurzaming 102 woningen in Meppeler wijk Haveltermade

OM eist 10 jaar cel en tbs tegen verdachte in zaak lugubere ‘puzzel­moord’ Halil Erol uit Steenwijk

3 september Het Openbaar Ministerie eist tien jaar cel en tbs tegen Matthias M. (43) uit Meppel, die ervan wordt verdacht dat hij Steenwijker Halil Erol in 2010 om het leven heeft gebracht. Volgens het OM zaagde hij het stoffelijk overschot van Erol in stukken en verstopte hij de lichaamsdelen. De nabestaanden leven intussen al tien jaar in een nachtmerrie. ,,Waarom moest hij zo gemarteld worden?”