Engels stel bezegelt liefde in Giethoorn

Personeels­schaars­te in Kop halt toeroepen met ‘Actieplan Werk’

25 februari Restaurants die de menukaart versimpelen, omdat ze geen kok kunnen vinden. Personeel in Steenwijkerlands horeca- en recreatiesector is schaars. Ook in de bouw, zorg en (maak)industrie in de Kop komen ze moeilijk aan mensen. De gemeente komt met het Actieplan Werk.