Engelse blueszanger laat zijn muziek nu golven over wateren van Giethoorn: ‘Doorbraak met dank aan Johan Derksen’

Dit is, aan de hand van vier thema’s, een kennismaking met Sean Webster, door Derksen uitgeroepen tot de beste blueszanger die er rondloopt in ons land. En die zaterdagavond voor bijna een miljoen kijkers de finale van het tv-programma We Want More probeert te bereiken, om zo zijn naam als artiest definitief te vestigen in ons land. Dit is het verhaal van An Englishman in Giethoorn.