Enorme rookpluimen komen vrij bij brand in afvalberg Staphorst

Einde nadert voor buurtsuper in Tuk, na 28 jaar: ‘Alsof je de pleister er langzaam afhaalt’

Nadat al vele buurtsupermarkten in kleine dorpen hen voorgingen, stoppen Alien Bisschop en Marc Hof dit weekeinde met hun Attent in Tuk. Al jaren lopen de inkomsten terug, na 28 jaar breekt de concurrentie met de grote supermarkten hen op, net als eerder bijvoorbeeld in Lemele is gebeurd. ,,Je hoopt het met andere inkomsten te kunnen redden, maar op een gegeven moment gaat het niet meer.”

26 maart