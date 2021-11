Erik Hattem (SGP Staphorst) geeft voorrang aan bedrijf en gezin, en verlaat de politiek: ‘De balans moet goed zijn’

Hattem (49) is sinds begint dit jaar zelfstandig ondernemer, na ruim 28 jaar in loondienst te hebben gewerkt bij transportbedrijf Verhoek in Genemuiden. Met Bert Jansen nam hij op 1 januari Piet Gons Rijopleidingen in Hoogeveen over. Als nieuw onderdeel is daar in de loop van dit jaar Rijbaan.nl aan toegevoegd. Dat helpt met leer- en werktrajecten en een baangarantie onder meer starters of zij-instromers aan de slag als vrachtwagenchauffeur of logistiek medewerker.