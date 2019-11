Ets van Rembrandt is pronkstuk van expositie ‘Bijbel in Beeld’ in Drukkerijmuseum Meppel

Het Drukkerijmuseum in Meppel heeft een wel heel bijzonder werk in huis. Het gaat om een door Rembrandt gemaakte ets. In koper gekrast en afgedrukt is de steniging van Stefanus te zien. Het is het pronkstuk van de tentoonstelling Bijbel in Beeld , die nog tot 29 februari is te bezoeken.

De onfortuinlijke martelaar zit op z’n knieën. De ogen naar de hemel waar hij Jezus aan Gods rechterhand ziet zitten. Een van de mannen staat op het punt om het hoofd van de ongelukkige met een kei te treffen. Met de steniging van Stefanus heeft het Drukkerijmuseum voor even een echte Rembrandt in huis. Geen schilderij of tekening, maar een ets. Een miniatuurafbeelding weliswaar, maar ontegenzeggelijk kraste ’s lands bekendste meester uit de Gouden Eeuw de lijnen in het koper.

Illustraties

Bijbel in Beeld gaat over de illustraties bij Bijbelteksten die grote en kleine meesters in de loop van honderden jaren maakten. Gravures, tekeningen en etsen staan en hangen in vitrines en aan muren in het museum. Dat de Bijbelse illustraties in het Drukkerijmuseum hangen, is niet zo gek. ,,De boekdrukkunst ontstond door de Bijbel’’, zegt Jan Schilperoord (67), bestuurslid van het museum. ,,Zonder het Woord van God was de boekdrukkunst veel later op gang gekomen.’’

De toren van Babel, de Ark van Noach, Jozef die door zijn broers in de put wordt gegooid en even later als slaaf naar Egypte wordt afgevoerd. Even verderop is de gelijkenis over de Verloren Zoon op twee tableaus te zien. Op de een vertrekt hij en op de ander keert hij berooid terug. Weer verderop geeft koning Salomo zijn oordeel. Er is ook een vitrine te zien met de aanzegging van Maria, de wijzen uit het Oosten en de geboorte van Jezus.

Tegels

De expositie Bijbel in Beeld is opgezet in samenwerking met het Tegelmuseum in Otterlo. Beide musea hebben vanzelfsprekend een duidelijk doel: het ene toont de geschiedenis van het drukken van boeken, kranten en prenten, het andere laat het ontstaan en exposeren van tegels zien. Nu is er een verbinding. In veel gevallen werden de afbeeldingen uit de Bijbel gebruikt als voorbeeld voor de tegelschilders. Tableaus met de mooiste voorstellingen uit de Bijbel hangen en staan naast illustraties van hetzelfde onderwerp, maar dan op perkament en papier.

Verzamelaars Henk de Korte en Henk van Middendorp brachten voor een groot deel de Bijbels en ook de ets van Rembrandt bij elkaar. Het idee voor deze tentoonstelling waarbij tegels en tekeningen naast elkaar hangen, ontstond een paar maanden geleden. ,,We willen altijd in de maanden rondom de jaarwisseling wat moois laten zien. Dit hadden we nog niet eerder zo gedaan’’, zegt Schilperoord.