Euro’s bepalen uitvoering groenplan Staphorst

In het plan worden achttien groenprojecten voorgesteld. ,,Per project een financiële onderbouwing. Dan een afweging of wij dit als raad wel willen’’, gaf Herriët Brinkman (CDA) als toelichting op een raadsbreed ingediend amendement. De garantie over het bewaken van de gemeentelijke portemonnee was voor wethouder Bert Krale een inkoppertje. ,,De raad blijft in uitvoering van het groenbeleidsplan grip houden op het geld. Per project komen we bij de raad terug. Een normale gang van zaken’’, aldus Krale.

Het groenbeleidsplan is ambitieus met een geraamde 1,3 miljoen euro voor de uitvoering. Een dorpspark in Staphorst-Zuid, meer grote plantstroken in woonstraten, beter onderhoud van openbaar groen en meer ruimte voor bloeiende heesters en (wilde) bloemen. Daarbij aandacht ook voor de weidevogels. Het zijn vijf van de vele voornemens in het groenbeleidsplan. Ook de aanleg van visplaatsen langs openbare vijvers, meer fiets- en wandelpaden door groenzones en maatregelen tegen hondenpoepoverlast staan in het plan.

Hondenpoep

Overlast door hondenpoep is één van de grootste ergernissen. Bewoners maken bij de gemeente regelmatig melding van deze overlast. Het gemeentelijk beleid is tot nu toe terughoudend. De verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de hondenbezitter. Er staan bordjes verboden voor honden bij speelplaatsen en scholen, maar hier wordt niet op toegezien. Bewoners vragen de gemeente om meer maatregelen te treffen, zoals hondenpoepbakken, uitlaatstroken en dergelijke.