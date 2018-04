Evacuatie zwembad Vollenhove: 'de perfecte oefening'

De geur van verbrand rubber hangt nog een beetje over het water, maar de stank en rook die zich zondagmiddag in het zwembad in Vollenhove verspreidden zijn deze maandagmorgen wel verdwenen.

Toch moeten zwemmers nog even wachten voor vestigingsmanager Odile Keuning na de evacuatie in het weekend groen licht geeft. ,,Een machine is kapot gegaan en die maak je niet zomaar in twee tellen. Monteurs zijn druk bezig de boel te repareren. Maar het heeft even tijd nodig."

V-snaar

Van grote paniek was zondag rond het middaguur geen sprake, zegt de vestigingsmanager. Een v-snaar in een machine brandde door en zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Het aanwezige zwembadpersoneel, twee stuks, handelde resoluut. ,,Ontruimen, het was gelijk duidelijk dat het niet anders kon. Je kon de rook zien, en dat weet je dat er iets niet klopt in de luchtcirculatie. Met dit soort dingen kun je geen risico nemen. De zwemmers konden hun spullen nog meenemen, maar hebben zich buiten omgekleed. Daar stond een van de werknemers al te wachten op de brandweer. Zoals het hoort." Onno Kloosterboer, directeur van sportservice Steenwijkerland waar het zwembad in Vollenhove onder valt, kijkt hoe monteurs de machine repareren. ,,Het was een perfecte oefening."

Tientallen zwemmers